Con el propósito de conectar a realizadores, divulgadores y espectadores del audiovisual nacional, se lleva a cabo el evento “24 horas por el Cine Argentino”, una iniciativa federal e ininterrumpida en apoyo a la cinematografía local. La movida se desarrollará durante 24 horas exactas: comienza a las 19 del viernes 20 de noviembre y finaliza a las 19 del sábado 21 de noviembre. Durante el desarrollo de la actividad se articulará una transmisión central a través de la plataforma YouTube junto con actividades presenciales en diversos puntos del territorio nacional.

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La propuesta busca movilizar de manera simultánea a salas alternativas, espacios comunitarios, centros culturales y festivales de todo el país, donde se organizarán proyecciones de películas argentinas, charlas y debates colectivos. Según expresaron los organizadores a través de un comunicado, el proyecto nace con la intención de expandir la difusión y el encuentro comunitario alrededor de la producción local.

"El cine nacional siempre estuvo ahí, contando nuestras historias; las que solo puede contar alguien de acá. Celebrarlo es una tarea cotidiana, pero el objetivo ahora es ir por más. Para ello, nace 24 horas por el Cine Argentino, un evento diseñado para conectar a la gente que hace cine, a quienes lo difunden en sus múltiples formas y al público que lo ama", destacaron en el escrito difundido.

La convocatoria hace énfasis en la riqueza estética y la diversidad conceptual de la producción cinematográfica del país, abarcando desde el cine de autor y de género hasta expresiones populares y experimentales. En relación con el valor cultural y la identidad de estas producciones, los organizadores sostienen: "El cine argentino no le escapa a nada: te hace reír a carcajadas, te deja pensando, te asusta o te emociona hasta las lágrimas".

"Su identidad se construye sobre una mezcla única que abarca cine de autor, de género, popular y experimental. Su inmensa amplitud y riqueza creativa son las que hoy ubican a la Argentina como un referente fundamental en el mapa audiovisual mundial. Celebremos en comunidad al Cine Argentino, el único en el mundo que habla de vos, de nosotros", cierra el parte de prensa.

Convocatoria colectiva y agenda nocturna

En el marco de esta jornada intensiva, el programa contempla también una instancia festiva nocturna. La cita está programada para el viernes 20 de noviembre a partir de las 23:45 en Quetren Club Cultural, espacio ubicado en la calle Olazábal 1784. El evento contará con las actuaciones en vivo de los DJs Villa Diamante, Fer de Leo, Carla Crespo, Zapa G, Moia, Ana Manouelian y Marcello Pozzo.

La articulación de "24 horas por el Cine Argentino" surge del trabajo conjunto de una red de personas vinculadas al quehacer audiovisual, agrupaciones de la industria y uniones estudiantiles. Entre los referentes e integrantes del sector que impulsan la medida se encuentran Amparo Aguilar, Ana Fraile, Ana García Blaya, Ana Poggi, Aníbal Garisto, Celina Murga, Damián Miguel, Gabriel Matías Lichtmann, Guadalupe Docampo e Ignacio Morales Sakalauskas.

También participan Jazmín Stuart, Justine Laura Burgos, Laura Gagliesi, Leonora Kievsky, Lucía Díaz, Mara Raicevic, Marcelo Lavintman, Maxi Schonfeld, Nicolás Risso, Pablo Conde, Pablo Farina, Pablo Mc Fly, Paola Bacalini, Rodrigo Del Canto, Rosario Palma, Sandra Grossi, Santiago Caravante, Sergio Armand, Sofía Alurralde, Tomás Eliaschev, Virna Molina, Yago Blanco y Jeankarla "la Colo" Falon Plaza.