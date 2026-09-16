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15 sitios para ver películas y series gratis online y de manera legal: cuáles son y qué ofrecen

Para que no te quedes sin opciones para ver series y películas de forma gratuita, compilamos 15 sitios que son gratuitos para acceder a entretenimiento de forma segura.

16 de septiembre, 2026 | 14.14
Amigos ven tv

El constante incremento en los costos de las suscripciones de streaming y el cierre de sitios no autorizados impulsaron el auge de alternativas gratuitas y que sean legales. Mediante el modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV) o el financiamiento público e institucional, ahora es posible acceder a un catálogo inmenso de cine y series en alta definición sin abonar membresías mensuales ni exponer los dispositivos a virus. Desde grandes éxitos de taquilla, hasta joyas del cine independiente y clásico, las opciones disponibles para los usuarios son tan variadas como accesibles.

El streaming tiene opciones legales y gratuitas.

Las mejores 15 plataformas gratuitas para ver películas y series

  • Pluto TV: referente del formato FAST, combina docenas de canales temáticos en vivo y un amplio catálogo a la carta respaldado por los estudios Paramount.

  • Plex TV: servicio global que reúne un catálogo de más de 50.000 títulos gratuitos entre películas y series bajo un sistema financiado con anuncios.

  • Cine.ar Play: plataforma oficial del INCAA enfocada en la difusión sin costo de largometrajes, cortometrajes y series del cine argentino.

  • Tubi: propiedad de Fox, ofrece una voluminosa librería audiovisual con éxitos cinematográficos de Hollywood, producciones de culto y televisión internacional.

  • Mercado Libre Play: integrada a la aplicación de Mercado Libre, brinda un catálogo abierto de películas y series familiares sin pagar suscripción alguna.

  • VIX: plataforma dedicada al público hispanohablante con una variada selección de cine latino, series dramáticas de calidad y telenovelas históricas.

  • RunTime TV: enfocada en el entretenimiento dinámico, destaca por su catálogo especializado en cine de acción, comedias y thrillers sin requerir registro.

MÁS INFO

  • Rakuten TV (Sección Free): alternativa europea que permite disfrutar de películas internacionales y contenido familiar a cambio de pausar con comerciales breves.

  • DistroTV: plataforma con transmisiones temáticas continuas en vivo, documentales especializados, noticias y producciones independientes de distintas partes del mundo.

  • YouTube (canales oficiales): productoras verificadas como Cinetel o Gratisflix distribuyen legalmente largometrajes completos y clásicos del cine internacional dentro de la app.

  • Internet Archive: biblioteca digital sin fines de lucro que resguarda miles de películas del cine mudo, la era dorada de Hollywood y obras libres.

  • RTVE Play: portal de la televisión pública española con una cuidada selección de cine europeo de autor, series de época y documentales históricos.

  • Filmoteca UNAM: acervo cultural de la universidad mexicana especializado en la preservación y proyección digital del cine histórico latinoamericano restaurado.

  • Libreflix: plataforma colaborativa y abierta orientada a visibilizar documentales sociales, cortometrajes y producciones independientes de distribución comunitaria.

  • Vimeo (Staff Picks): espacio ideal para cinéfilos que buscan cortometrajes premiados en festivales, piezas experimentales y obras de destacados directores independientes.

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