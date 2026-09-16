15 sitios para ver películas y series gratis online y de manera legal: cuáles son y qué ofrecen

El constante incremento en los costos de las suscripciones de streaming y el cierre de sitios no autorizados impulsaron el auge de alternativas gratuitas y que sean legales. Mediante el modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV) o el financiamiento público e institucional, ahora es posible acceder a un catálogo inmenso de cine y series en alta definición sin abonar membresías mensuales ni exponer los dispositivos a virus. Desde grandes éxitos de taquilla, hasta joyas del cine independiente y clásico, las opciones disponibles para los usuarios son tan variadas como accesibles.

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El streaming tiene opciones legales y gratuitas.

Las mejores 15 plataformas gratuitas para ver películas y series

Pluto TV: referente del formato FAST, combina docenas de canales temáticos en vivo y un amplio catálogo a la carta respaldado por los estudios Paramount.

Plex TV: servicio global que reúne un catálogo de más de 50.000 títulos gratuitos entre películas y series bajo un sistema financiado con anuncios.

Cine.ar Play: plataforma oficial del INCAA enfocada en la difusión sin costo de largometrajes, cortometrajes y series del cine argentino.

Tubi: propiedad de Fox, ofrece una voluminosa librería audiovisual con éxitos cinematográficos de Hollywood, producciones de culto y televisión internacional.

Mercado Libre Play: integrada a la aplicación de Mercado Libre, brinda un catálogo abierto de películas y series familiares sin pagar suscripción alguna.

VIX: plataforma dedicada al público hispanohablante con una variada selección de cine latino, series dramáticas de calidad y telenovelas históricas.

RunTime TV: enfocada en el entretenimiento dinámico, destaca por su catálogo especializado en cine de acción, comedias y thrillers sin requerir registro.

Rakuten TV (Sección Free): alternativa europea que permite disfrutar de películas internacionales y contenido familiar a cambio de pausar con comerciales breves.

DistroTV: plataforma con transmisiones temáticas continuas en vivo, documentales especializados, noticias y producciones independientes de distintas partes del mundo.

YouTube (canales oficiales): productoras verificadas como Cinetel o Gratisflix distribuyen legalmente largometrajes completos y clásicos del cine internacional dentro de la app.

Internet Archive: biblioteca digital sin fines de lucro que resguarda miles de películas del cine mudo, la era dorada de Hollywood y obras libres.