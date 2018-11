La conductora hizo una polémica analogía en contra de la educación sexual y no pasó desapercibida.

La opinión de la ex vedette devenida en referente evangelista, Gisela Barreto, en contra de la ley de Educación Sexual Integral ya es sabida. En esta ocasión, decidió hablar de los supuestos peligros del sexo anal y por qué está mal, en su opinión, que se le enseñe a los y las estudiantes en edad escolar cómo cuidarse a la hora de hacerlo. Para esto, usó como metáfora un vaso dado vuelta, “de culete”.

“Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena, y yo decido que como es mi vaso, me pertenece, quiero que este vaso esté dado vuelta. Doy vuelta el vaso, ¿qué va a pasar? Mojo todo, mojo a todo el mundo. La parte de la cola del vaso dejo para arriba, agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. ¿Qué va a ocurrir?", planteó la conductora.

Aquí va la respuesta: "El agua va a salpicar a todos los comensales, incluido a mí. Y yo voy a responder: es mi vaso y yo con mi vaso hago lo que quiero. Es lo mismo, ¿no es cierto?", comparó.

"Esto es lo que les están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo hacés lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás, lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete, me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto", finalizó.

La analogía no se llegó a entender y se prestó para las interpretaciones más bizarras. En redes sociales, por supuesto, no le dieron respiro.

Embed Entonces en el dicho “un vaso de agua no se le niega a nadie” ¿estaban hablando del culo? — MarceOzz (@MarceOzz) 9 de noviembre de 2018

Embed Ahora Gisela Barreto nos va a explicar la paja con un sifón y media botella de Mocoreta — Basileus (@basileus1986) 9 de noviembre de 2018

Embed Y recuerden amigos, si alguien te pide un vaso de agua, en realidad quiere abrirte el saca-caca con su sacacorchos de carne.

Soy Gisela Barreto, transmitiendo desde el Siglo XV. pic.twitter.com/LQJev6P3Ve — Dr. Tillera. (@lazaritoo78) 8 de noviembre de 2018

Embed "Hacer un buen orto es como tomar agua de un vaso" Gisela Barreto. pic.twitter.com/0AiVWryENq — Dr. Tillera. (@lazaritoo78) 8 de noviembre de 2018

Embed No quiero ni imaginarme qué experiencia tuvo que pasar Gisela Barreto si con el culo mojó a todos los comensales, lastimó y se lastimó. Se me ocurren cosas muy muy oscuras. Me dieron ganas de tomar a pico. — Alcaldesa de Berga (@pechugaslocas) 9 de noviembre de 2018

Embed Lo que entendí con esa metáfora es que Gisela Barreto no se vaciaba el intestino antes de culiar.https://t.co/60fpGzL4kR — bari (@pugliesemmm) 8 de noviembre de 2018

Embed Si van a lo de Gisella Barreto y les ofrece un vaso de agua, pidan que lo limpie bien antes. https://t.co/E0tYGsk8ap — Liniers (@porliniers) 9 de noviembre de 2018