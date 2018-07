¿Cuándo reaparecerá Cristina Kirchner?

El silencio de la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, produce malestar en el gobierno de Cambiemos. Mientras la imagen del Gobierno y del Presidente cae estrepitosamente, la figura de la ex mandataria preocupa sube y preocupa al oficialismo.

Según informó el periodista Iván Schargrodsky en C5N, y El Destape confirmó, la ex presidenta llevará a cabo su reaparición pública el viernes 3 de agosto, en un plenario realizado por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

"Algunos se animan más otros menos a dar una frase por sentada que a mi me manifestó una importante figura de Cambiemos. Me dijo: 'De hace 2 años a esta parte la única figura que no cae -no me dijo que crece- es la de Cristina Fernández de Kirchner", contó Schargrodsky.

El objetivo de Cristina Kirchner es mantener el perfil bajo que molesta a cambiemos y la resultados positivos a su espacio. Según informó el portal Info 135, hasta marzo próxima la senadora no hará público su futuro electoral.