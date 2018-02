Cuál es y cómo funciona el celular que los espías le dieron a Macri

La ex SIDE decidió poner marcha un plan para cuidar la seguridad del Presidente.

La seguridad de Mauricio Macri alerta a todo el Gobierno y por eso la AFI tomó una polémica medida para cuidarlo.

La Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) modificaron una serie de teléfonos celulares para hacerlos más seguros. Así, Macri y algunos funcionarios usan teléfonos encriptados, según reveló la Revista Noticias.

"Además de Macri, los funcionarios que recibieron este aparato son: el jefe de Gabinete Marcos Peña, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el director de la AFI Gustavo Arribas y su subdirectora Silvia Majdalani, además de toda la plana mayor de la casa de los espías", cuenta el semanario.

Noticias contó cómo es y cómo funciona el teléfono del Presidente. "Uno de los aparatos que se usaron para modificar fue el Nexus 6P, de Google, el cual viene con la versión más libre del sistema operativo Android, que también es de la misma empresa".

Y agrega: "Los teléfonos fueron modificados en forma física, es decir que se les alteró el hardware original y también se les cambió el sistema operativo original con el que vienen de fábrica. Se le instaló un software programado por los hackers de la AFI, al que bautizaron Criptex, en homenaje al artefacto encriptado que aparece en la novela de Dan Brown, “El Código Da Vinci”".

Revela Noticias: "Cuando se entregaron los aparatos a los funcionarios, todos venían con el mismo fondo de pantalla azul y en letras blancas la palabra “Criptex”. Al móvil no se le pueden instalar más aplicaciones que las que instaló la AFI y desde ese organismo le recomendaron a los usuarios que no lo usen para navegar y que las llamadas entre los aparatos de esa flota serán encriptados, pero si llaman a otros teléfonos no".

Además, como dato de color, la revista informó que "los funcionarios que recibieron el aparato los guardaron en un cajón sin siquiera mirarlo". Es por la desconfianza que recae sobre ese organismo. “Imaginate que con todo lo que se dice sobre la AFI, lo último que voy a hacer es usar un teléfono que me dan ellos”, confesó un funcionario a Noticias.