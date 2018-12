El líder del bloque del PJ volvió a aclarar que no corresponde su aprobación si no hay "sentencia firme".

Cuadernos: Pichetto ratificó que no apoyará el desafuero de Cristina Kirchner

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones ratificó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en el marco de la causa por las fotocopias de los cuadernos, se esperaba la palabra de Miguel Ángel Pichetto, el senador que junto al bloque del Justicialismo impiden el desafuero de la ex Presidenta. Pichetto ratificó que no votará a favor.

El senador insistió, según informa Clarín, que el desafuero no corresponde si no hay "sentencia firme". En ese sentido, afirmó que "es la posición histórica que fue ratificada por la Corte Suprema en el caso del ex presidente Carlos Menem en 2017".

Así, el rionegrino sostuvo que el "principio de inocencia se quiebra únicamente cuando hay sentencia firme". De esta mandera, Cambiemos inisistirá con el desafuero, pero en este panorama el trámite no prosperará.