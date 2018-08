Cuadernos: el abogado de un empresario prófugo destrozó a Patricia Bullrich

El abogado de Oscar Thomas, Juan Manuel Ubeira, cuestionó la recompensa que ofreció el Ministerio de Seguridad para dar con el paradero de su defendido, el único prófugo en la causa por los cuadernos sobre la supuesta corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

"No hay un estado de comodidad, no estamos disfrutando el momento... que Bullrich haga lo que quiera, nosotros vamos a hacer lo que podemos", señaló el letrado.

En diálogo con Radio La Red, Ubeira explicó que tanto él como el empresario Thomas se encuentran "esperando que se resuelva la eximición de prisión".

El nombre del ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aparece mencionado en varios pasajes de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien fue el número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

Entre otras cosas, Ubeira ratificó que su defendido no se va a presentar en la causa como arrepentido y apuntó contra "la Patria contratista".

"¿Por qué él se va a sumar a un plan de mentiras para mejorar su situación si no vivió algo de lo que se dice? Thomas me dijo que no tiene por qué involucrar a gente falsamente porque las cosas que dijo no pasaron", explicó al respecto.

Por otra parte, el abogado cuestionó el avance de la causa al señalar que si "para llegar a la verdad" se tienen que presentar a declarar imputados arrepentidos "es porque hay un agujero del Estado".

"Cuando todo esto llegue a un juicio oral y muchas cosas no se puedan demostrar, muchos de los que se fueron a la casa van a tener un problema enorme", señaló.