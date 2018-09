Cuadernos: denuncian presiones a los empresarios para confesar bajo "tortura"

En medio de la investigación por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que involucra la existencia de una asociación ilícita de la que participarían empresarios y ex funcionarios, aseguran que muchos de los acusados fueron presionados por la Justicia para confesar, a pesar de ser inocentes.

La denuncia fue hecha por Mariano Silvestroni, el defensor del abogado y ex funcionario del Ministerio de Planificación Rafael Llorens, uno de los detenidos en la causa. En este marco, sostuvo que “se está aplicando la ley del arrepentido como un elemento de coacción” y que es “es un instrumento de tortura” contra estas personas.

“No le sucedió solamente a él. Las personas en esta causa están detenidas al sólo efecto de confesar. Esto es una vuelta a la época medieval. Pretenden extraer confesiones a partir del castigo físico, en este caso, con la detención o con traslados”, afirmó Silvestroni en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre por Radio 10.

El abogado aseguró que su cliente fue “sacado de la cárcel a las dos de la mañana y devuelto a las cinco de la mañana del día siguiente para ser notificado de una resolución que podía ser notificada en el penal”, y “en el interín fue abordado por el fiscal, sin la presencia de la defensa, y le pidió que declarase como arrepentido”, lo cual consideró como un “método de ablande” usado por parte de la Justicia.

“Es un instrumento de tortura. Decirle a una persona ‘yo lo meto preso y hasta que no confiese, no sale’, es torturarla”, sentenció Silvestroni. Además, planteó que esto es “inconstitucional” ya que la Constitución Nacional “dice que no se puede obligar a una persona a declarar en su contra” y prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, “y esto lo es, con la excusa de que podrían entorpecer la investigación”.

En este sentido, el abogado se preguntó: “En esta causa, ¿quién tiene más posibilidades de entorpecer la investigación: el primo del Presidente (Ángelo Calcaterra), que se fue a su casa, o ex funcionarios que hace dos años y medio que no están en el Gobierno? Y ¿por qué motivo el primo del Presidente no pisó un calabozo ni por un minuto, y los otros están presos? Porque uno aceptó sumarse al libreto, y los otros no”.

Por otro lado, el defensor de Llorens planteó que “algo que no tuvieron en cuenta los que se arrepintieron” es que “van a terminar procesados, embargados en miles de millones de pesos, van a perder sus bienes y sus empresas” y, entonces, tal vez “van a empezar a decir la verdad, que los presionaron”.

