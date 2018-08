El periodista Iván Schargrodsky cruzó por Twitter al jefe de Redacción del diario Perfil, Javier Calvo, quien había acusado a C5N de cortar y manipular la entrevista a Mariano Cúneo Libarona para hacer decir al abogado que "si hay que mentir en la causa de los Cuadernos para quedar libre, entonces va a recomendar a sus defendidos que mientan".

"Hola, Javier, agradezco que veas el programa. El corte que usé es el mismo que pasó el @Gatosylvestre así que la aclaración me parece oportuna. Recién pusimos al aire los 6’ de la nota de MCL (por Mariano Cúneo Libarona) y quedó en evidencia que no editamos nada. Si no lo viste te convido a que lo hagas", cruzó Schargrodsky en su cuenta personal de Twitter.

Antes, Calvo había afirmado en Animales Sueltos que C5N cortó la entrevista a Libarona para sacarlo de contexto. Sin embargo, tal como explicó Schargrodsky, C5N transmitió una amplia parte de la entrevista de Liborona, quien es defensor de Sergio Taselli y que aseguró que, en caso de que continúe detenido, su representado "inventará" una confesión "involucrando a alguien" para poder recuperar la libertad.

"Si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno. No va a presentarse como arrepentido, salvo que quede preso y tenga que inventar algo, confesar algo, involucrar a alguien", manifestó Cúneo Libarona.

"Tenés que arrepentirte, confesar algo, e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedas preso. Hay que ir y confesar, si no quedas preso", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.