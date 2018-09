El fiscal afirmó que para "proteger" al ex funcionario que fue acusado de enriquecimiento ilícito y que ahora es presentado como arrepentido.

El fiscal Carlos Stornelli confesó que omitió escribir parte de la declaración del ex secretario de Obras Pública José López en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"Él contó ciertas cosas que pidió que no se pusieran en el acta y no me gustaría ser yo quién las diga", afirmó Stornelli en una entrevista con el conductor Joaquín Morales Solá en Todo Noticias.

Stornelli.mp4

"No puedo creer que un Fiscal de la Nación diga esto. Dr. Stornelli Ud. está encubriendo? Es delito!!!", cruzó el abogado Gregorio Dalbón.

Además el fiscal afirmó que José López fue trasladado de la cárcel de Ezeiza para resguardar su seguridad. "Está protegido porque era necesario que no vuelva a su lugar de alojamiento", afirmó.