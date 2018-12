SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de Sala I de la Cámara Federal, resolvieron dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados por la causa de las fotocopias de los cuadernos. Además ordenan que continúe detenido Gerardo Ferreyra, el vicepresidente de Electroingeniería que es propietario de la opositora Radio Del Plata.

En la lista de los procesados a los que bajan la categoría del delito aparecen empresarios cercanos a Macri como su primo, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio (Grupo Roggio), Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero (EMEPA), Juan Chediack (Ex Presidente de la Cámara de la Construcción) o Enrique Pescarmona (IMPSA).

Los empresarios que serán excarcelados son Carlos Mundín, presidente de BTU y el empresario rionegrino Raúl Vertua, quienes están detenidos en la cárcel de Marcos Paz. La decisión también alcanza a Néstor Otero, dueño de la Concesión de Retiro, y Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina que estaba en prisión domiciliaria.

De acuerdo al sitio Infobae, los ex funcionarios de menor rango que quedarán libres son el ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas; Hernán Del Río, chofer de José María Olazagasti; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

Acerca de Ferreyra, la Cámara sostiene que "Electroingeniería S.A. habría sido el motor de las rutinarias y cuantiosas entregas de dinero que quedaron reflejadas en las anotaciones de Centeno". El fallo sostiene que al único empresario que consideraron miembro de la Asociación Ilícita fue a Gerardo Ferreyra, quien permanecerá detenido, mientras que el resto de los empresarios que están en la cárcel o en prisión domiciliaria quedan en libertad.

La Cámara además confirmó los procesamientos de la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner, del ex ministro de Planificación, Julio De Vido y al exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.