El senador peronista José Mayans afirmó que no apoyará el pedido de realizar allanamientos a la expresidenta Cristina Kirchner, ni un posible desafuero, al tiempo que cuestionó al juez federal Claudio Bonadio porque, según dijo, no "mandó a sorteo" la causa por presuntas coimas en obras públicas y señaló que en esa investigación hay "todo tipo de operaciones y maniobras".

"Bonadio puede investigar todo lo que quiera, pero que haga las cosas como corresponde. Acá no existió ni siquiera sorteo de la causa. No apoyo el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner", dijo Mayans.

En declaraciones a FM La Patriada, el número dos del bloque peronista que lidera Miguel Angel Pichetto confirmó que "hay posiciones diferentes en el bloque PJ sobre el allanamiento" a la ex presidenta.

"Ella (por Cristina) tiene más intención de voto que el Presidente (Mauricio Macri), no es casual"

"Lo único que tiene el legislador son sus fueros. Si no hay acción justificada, no se puede atacar a un legislador. Y no es el caso", enfatizó el senador formoseño, al cuestionar duramente el trámite de la causa que sigue el juez Bonadio. Al respecto, subrayó: "si Bonadio hubiera hecho sorteo de la causa nuestra posición sería distinto, pero acá hay todo tipo de operaciones y maniobras".

"Intentan declarar culpable a Cristina Kirchner antes que haga su defensa. Ella tiene más intención de voto que el Presidente (Mauricio Macri), no es casual", señaló Mayans.

Además, subrayó: "en lo personal no estoy a favor de este ataque mediático antes de que la persona pueda hacer uso de su defensa".

Por otra parte, evaluó que "el Gobierno está haciendo agua por todas partes" y consideró que "la devaluación y el ajuste de tarifas ha duplicado el déficit fiscal".