En otro favor hacia los empresarios involucrados en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, la AFIP confirmó que no dará de baja del blanqueo de capitales a los hombres de negocios que hayan exteriorizado capital y figuren en la causa de investiga Claudio Bonadio por presuntas coimas a ex funcionarios del kirchnerismo.

Una investigación de El Destape reveló que directivos y accionistas de Techint, grupo Pescarmona, Esuco y Cartellone, entre otros, ingresaron al beneficio que abrió el gobierno de Macri para aquellos empresarios que no pagaron impuestos por sus bienes y lo hicieron por una suma que llega a los 10 mil millones de pesos.

Ahora, el organismo recaudador "aclaró" que esos empresarios no serán dados de baja del blanqueo. Esto ocurre pese a que en el juzgado de Bonadio declararon haber pagado dinero negro para las campañas electorales o como pago de coimas a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

Según el diario Ámbito Financiero, la AFIP argumenta que la propia ley de blanqueo, la 27.260, ampara a los empresarios, ya que asegura que para caerse del blanqueo debían estar procesados o involucrados en alguna causa anterior a la misma, y esta de los cuadernos es posterior.

Así, la Justicia y el Gobierno avala la versión de los empresarios como presuntas víctimas del sistema de corrupción que pretenden denunciar. Todos los empresarios que se acogieron a la figura del arrepentido salieron en libertad, no así los ex funcionarios, y además el Gobierno salió a crear un fideicomiso para salvar el financiamiento de los proyectos PPP, muchos de los cuales son llevados adelante por empresas involucradas en la causa y las cuales los bancos no quieren prestarles dinero por este escándalo.