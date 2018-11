Cuadernos del chofer | El abogado de Cristina confirmó que la ex presidenta no se presentará ante la Cámara Federal

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que la ex Presidenta no se presentará mañana ante la Cámara Federal por "la causa de los cuadernos": "No tengo instrucción de que Cristina se presente ante la Justicia, igual es una decisión de ella".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Beraldi explicó:"Mañana hay una audiencia técnica entre abogados, donde voy a exponer todas las arbitrariedades que hubo en la causa, es políticamente escandaloso".

"La causa de los cuadernos tiene un origen ilícito y hubo forum shopping. No busca la verdad, sino incriminar a personas bajo un manto de sospecha y dejar libres a otras", subrayó el abogado.

"Bonadio ya me confirmó que no tiene registros técnicos de las declaraciones de los arrepentidos"

Y calificó como "totalmente absurdo dictarle un auto de procesamiento a la ex Presidenta por la causa de los cuadernos".

”Bonadio ya me confirmó que no tiene registros técnicos de las declaraciones de los arrepentidos. No hay pruebas técnicas de cómo se obtuvieron esos testimonios”, reveló el abogado, y concluyó: ”Es muy grave que no existan grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos”.