El abogado Mariano Cúneo Libarona, defensor del empresario Sergio Taselli, aseguró que lo “sacaron de contexto” luego de sostener que su cliente podría llegar a “mentir” en el marco de la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno para así poder quedar en libertad.

"Si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno. No va a presentarse como arrepentido, salvo que quede preso y tenga que inventar algo, confesar algo, involucrar a alguien. Tenés que arrepentirte, confesar algo, e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedas preso. Hay que ir y confesar, si no quedas preso", había expresado Cúneo Libarona en una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red este miércoles.

El abogado salió a defenderse: “Me sacan de contexto lo que yo dije. Yo hablaba del sistema, no hablaba de Cristina (Kirchner) ni de cosas que salieron a decir, que yo iba a denunciar a Bonadio, falsedades por el estilo. Creo que no se entendió bien tal vez lo que yo dije, y creo que tampoco lo entendió la ex presidenta, o lo sacó de contexto, o usan una parte para lo que los favorece, y no el resto”, manifestó en diálogo con A24.

En este sentido, argumentó que lo que intentó decir es que “no son todos los casos iguales” y que “hay gente que es inocente y está presa”. “En este sistema perverso que favorece al arrepentido, no tiene otra alternativa en lo inmediato para obtener su libertad que ir y declarar, y si es inocente y no tiene nada que decir, tendrá un dilema de ‘¿qué le puedo decir?’, y pueden inventar”, afirmó.

Además, aseguró que habla “en forma genérica, no de casos particulares”, y que, debido a que el juez y el Tribunal son “muy puntillosos” en las actas, “nadie va a poder decir el día de mañana que firmó porque fue coaccionado”, mientras que “en el juicio oral se va a determinar si cometieron algún otro delito, que mintieron y demás, en tres o cuatro años”.