CTERA repudió el uso del presupuesto educativo para financiar gastos de la Policía

Desde CTERA, gremio docente mayoritario a nivel nacional, repudiaron la decisión del gobierno que establece un aumento presupuestario para atender a los gastos de la Policía y Fuerzas de Seguridad, fondos que saldrán del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Se trata de la Decisión Administrativa 1605/2018, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, por la cual el Gobierno recortará partidas destinadas al pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) de Colegios Preuniversitarios por un total de $27.424.650. Ese dinero se utilizará, denunció CTERA en un comunicado, para "ampliar los créditos vigentes de la Policía y al pago del servicio de policía adicional".

El ajuste también recaerá sobre los Centros de Atención a la Primera Infancia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en $117 millones y los cambios sobre el Ministerio de Educación en su conjunto implicarán un ajuste de $12,4 millones. En 2018, el recorte golpeó a los programas de Infraestructura y Equipamiento, Gestión Educativa y Políticas Socio-educativas, Acciones de Formación Docente y Jardines Infantiles.

En este contexto, la semana pasada, Mauricio Macri anunció la eliminación del 50% del Gabinete, con fusiones o degradación de ministerios a secretarías. Guillermo Parodi, secretario de prensa de CTERA, advirtió que aún desconocen el impacto de este cambio en la educación, “pero estamos viendo lo que vienen haciendo de hecho, que es recortar el presupuesto todos los años, en todos los rubros, o subejecutarlo y mandarlo a otros ministerios, como el de Defensa”.

Así, explicó Parodi a El Destape, “se van a seguir profundizando los problemas educativos que tenemos en el país, porque sigue sin haber un fondo de infraestructura, un programa de formación y capacitación docente, seguimos sin la entrega de las netbooks, las orquestas infantiles, los clubes de jóvenes y todas las herramientas de inclusión del sistema educativo, que van a estar cada vez más debilitadas”.

Esta situación no es aislada, aclaró el gremialista. “Ahora no tenemos paritaria nacional docente, donde podíamos discutir salarios, formación, distribución del presupuesto, temas de infraestructura. Además está la intención de quitarle el presupuesto al Fondo de Incentivo Docente, que son $20.000 millones, es un ajuste más sobre el bolsillo de los trabajadores”.

Sin embargo, aclaró que el del 13 de septiembre “es un paro nacional porque, más allá de los conflictos salariales, la problemática de infraestructura y distribución de material didáctico afecta a todo el país”.

Respecto a la relación con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, Parodi explicó que no hay vínculo, porque el funcionario “habla, dice que hay diálogo pero nosotros no hemos tenido ninguna convocatoria más” para negociar. “Queremos un diálogo institucional, como lo tuvimos durante 10 años. Incluso en el primer año de Gobierno de Mauricio Macri, con Esteban Bullrich como ministro, hubo paritaria, empezaron las clases y pudimos solucionar muchos conflictos. El año pasado ya decidieron no convocar” y este año la eliminaron por decreto.

“Es el propio gobierno el que ha eliminado esta posibilidad de diálogo, de discusión y de debate para resolver los problemas educativos”, advirtió. En esa línea, agregó que el macrismo “entiende la educación como mercancía. Nosotros pensamos la educación como un derecho social que tiene que garantizar el Estado”.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología negó el recorte

A través de un comunicado, señaló que "se produjeron malas interpretaciones tras la lectura del Boletín Oficial".

Respecto a la decisión administrativa 1605/2018, la cartera que dirige Alejandro Finocchiaro aclaró: "No hay ninguna reducción del presupuesto educativo para destinarlo al Ministerio de Seguridad. La cita que generó las confusiones señala la transferencia que se realiza, regularmente cada año, para enviar a las instituciones educativas de la Policía Federal Argentina (PFA) el monto correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID)".

Y agregó: "Del mismo modo que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología transfiere a las jurisdicciones provinciales los fondos determinados por el FoNID para que ellas compongan el porcentaje correspondiente a este concepto en los salarios docentes, se envían al Ministerio de Seguridad para el pago de sus educadores. Los 25 millones de pesos destinados a este propósito, señalados en el Boletín Oficial, integrarán los salarios de aquellos que dictan clases en la Universidad de la Policía Federal".