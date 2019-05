Luego de que la Secretaría de Trabajo le quitara la conducción de la CTA Autónoma, Pablo Micheli aseguró: “Defendí que vuelva el peronismo al Gobierno, que vuelva Cristina. Mi desplazamiento de la CTA Autónoma es el pago del Gobierno de Macri”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el sindicalista relató que “el Gobierno le dio la titularidad de la CTA Autónoma a Peidró y Cachorro Godoy, que no se presentaron a las elecciones. Esto es totalmente irregular”. “Esto responde al abogado de Peidró y Godoy, Eduardo Meguira, es el que hizo el ingreso a la CTA Autónoma al sindicato amarillo de Flybondi”, agregó.

En ese sentido, Micheli aseguró que “no hay antecedentes de que un Gobierno saque a una autoridad de la CTA y ponga a otros” y que “a Godoy y Peidro les regalan una representatividad que no ganaron en las urnas”. “El Gobierno me sacó de la conducción de la CTA Autónoma premeditadamente. Y los que lo aceptaron son cómplices”, sentenció.

Sobre la factura del Gobierno a los sindicatos luego del paro del martes, Micheli dijo: “La resolución de Patricia Bullrich de que le debemos 23 millones por los gastos del paro incluye a Moyano, Yasky, Palazzo, pero no a mí. Ahora entiendo que es por esto”.

Además, relató que está en proceso de unificar las dos CTA y la CGT y remarcó: “Desde que asumió Macri no hubo un solo paro o movilización que no estuviéramos juntos Moyano, Palazzo, Yasky y yo”.