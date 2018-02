El ex funcionario de Cristina realizó fuertes revelaciones.

El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner Alberto Fernández reveló que mantuvo una reunión con la ex presidenta tras diez años y lanzó señales en busca de la unidad del peronismo.

LEÉ MÁS: Fernández Meijide apuntó contra Bullrich por el caso Chocobar

“Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos deudas del pasado”, aseguró Fernández sobre el encuentro en dialogó con el programa Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada

Embed

El ex funcionario aseguró que se encuentra trabajando por la unidad del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2019 y sostuvo que “hay que entender que con Cristina no alcanza y sin ella no se puede". "Nadie puede proscribir a nadie”, expresó.

Fernandez adelantó que el jueves se reunirá con distintos sectores del peronismo para tratar de acercar las partes. Allí se encontrarán representantes del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo, bajo el objetivo planteado por el ex jefe de Gabinete de “acercar posiciones y si no hay consenso ir a una interna en 2019”.

“En este momento no hay un tercer espacio en Argentina, y Cristina tiene que entender que sin Massa y Randazzo no se puede”, opinó.

Además, respecto a una posible reunión entre Massa y Cristina Kirchner, Fernandez destacó que se están tratando de “regenerar vínculos de confianza" y remató: “Pueden conversar entre ellos”.