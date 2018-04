Cristina se cruzó con Michetti en el Senado: "Aumentaron tarifas y no invirtieron"

La senadora Cristina Kirchner mantuvo un fuerte cruce con la vicepresidenta, Gabriela Michetti, por el proyecto presentado para que se cancele el aumento de tarifas de luz, gas y agua en todo el país. El problema se desató porque la funcionaria no podía cortar el discurso de la ex presidenta.

"No es un tema menor, porque las tarifas constituyen uno de los cinco precios relativos de la economía. No estamos hablando del precio del tomate, como le dedicaban editoriales completos en nuestro gobierno", sostuvo Cristina, quien recordó que la administración de Mauricio Macri no logró cumplir la promesa de dominar la inflación.

"Es mentira que vamos al autoabastecimiento y aumentaron las tarifas. La Argentina produce menos petroleo y menos gas. Cada vez importamos más y esto impacta en el déficit comercial", señaló la senadora.

Cristina Kirchner criticaba al Presidente cuando fue interrumpida por Michetti. "Debido a la concentración energética, están ganando fortuna empresas energéticas vinculadas al presidente, Mauricio Macri", sostuvo. En ese momento fue interrumpida por la vicepresindenta: "Senadora, le doy más tiempo del habitual. Es un pedido de preferencia".

La senadora le respondió que sólo llevaba cinco minutos y alertó que "el gobierno, tarde o temprano, va a tener que tratar el tema".

