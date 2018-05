Cristina sacó un archivo de Gabriela Michetti y la vice quedó sin palabras

La ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner disparó contra el gobierno de Mauricio Macri en medio de la sesión que terminó aprobando la ley que limita al tarifazo. El presidente ya adelantó que vetará la norma.

En su alocución, cargada de ironía, la ex mandataria se preguntó por qué el ex Shell Juan José Aranguren no puede negociar con las empresas una reducción de los aumentos. "¿Porque es Caputo, es Mindlin, es Lewis? ¿Por eso no se puede negociar y decirle a las empresas no aumenten más las tarifas?", se preguntó.

Luego, el discurso de la ex mandataria fue subiendo de tono y le reprochó a Michetti que no podían "quejarse" por la oposición que tuvo el Gobierno. "Me acuerdo cómo eran ustedes como oposición, nos dejaron sin presupuesto en 2010", le recordó la ex mandataria. Una situación que también recordó el salteño Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) en Diputados.

Finalmente, y ante una Michetti atónita, Cristina le recordó a la vice cuando prometía, a pocos días del balotaje presidencial de 2015, que no iban a subir las tarifas. Lo hizo con un tuit en la cual Michetti afirmaba que lo que había que hacer es "favorecer a la gente más humilde que paga muy caro los servicios".

