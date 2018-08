La ex presidenta Cristina Kirchner y el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, protagonizaron este jueves en la sesión del Senado un fuerte cruce, cargado de suspicacias referidas a la interna del peronismo.

En el marco del debate sobre los allanamientos a los domicilios de la senadora, aludió al "fuego amigo" como uno de los factores que influyó en la causa judicial en su contra porque "algunos no llegarían nunca a Presidente por el voto popular".

Pichetto retrucó: "Quédese tranquila que usted va a poder ser candidata en 2019".

La primera en hacer uso de la palabra fue la senadora de Unidad Ciudadana, quien recordó un discurso de Pichetto de una sesión anterior en la que "habló del deterioro de la política" y puso el ejemplo del crecimiento en Brasil del candidato Jair Bolsonaro.

"Se olvidó un detalle, senador: que el que puede ser presidente se llama Luiz Inácio Lula Da Silva y no puede ser porque lo metieron preso. ¿Le suena senador?", sostuvo la ex presidenta.

Gabriela Michetti, presidenta del Senado, le recordó entonces que los senadores deben dirigirse a la Presidencia cuando hablan, ante lo cual la ex mandataria se quejó: "He sido invocada por distintos senadores un montón de veces y no puedo decir algo de alguien porque enseguida se molestan".

Por último, hizo una referencia al PJ al señalar que hay "intenso fuego amigo" y agregó: "Si me partiera un rayo, algunos igual no llegarían nunca a Presidente por el voto popular. Parece que a algunos se les quemaron los papeles y entonces la caballería judicial arremete con fuerza".

"Siempre hemos tenido una actitud de respeto, en lo personal y humano y a su investidura. Nunca hemos llamado traidores a nadie ni lastimado a nadie en lo personal", agregó el rionegrino y posteriormente sentenció: "Quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019, no se haga problema".