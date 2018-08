Cristina Pérez rompió el silencio, ¿está en pareja con Rodolfo Barili?

Los periodistas Rodolfo Barili y Cristina Pérez conducen el noticiero Telefe Noticias desde agosto del 2002. Es tal vez por compartir 16 años como compañeros y la evidente sintonía de ambos al aire que los espectadores teorizaron desde el principio con una posible relación amoroso entre ambos.

Ambos negaron cualquier tipo de relación más que amistad y aseguraron tener sus propias parejas. Pero por primera vez en muchos años, y para nutrir las conspiraciones de sus seguidores, Barili y Pérez se encuentran oficialmente separados de sus parejas.

Estos indicios impulsaron a múltiples medios a creer que los conductores se encuentran en el inicio de una relación y la información se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, la propia periodista se encargó de poner un freno a los rumores.

"Vivi, vos sabes que a vos no te miento, sos mi amiga. No pasa nada entre nosotros más que lo de siempre, que hacemos bromas, que Barili es el hombre que más me duró. Una bromita al final del noticiero pero no se que les pasó a los demás. No pasa nada, te juro", confirmó finalmente Cristina Pérez, en diálogo con Viviana Canosa por AM990.