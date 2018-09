Cristina Pérez le respondió a Flor Peña por el poliamor: " Es triste, deprimente"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora de Radio Mitre Cristina Pérez cruzó a Florencia Peña por la idea de permitir el poliamor, al que considera un "eufemismo", un "cuerno blanqueado", que en realidad busca "estandarizar una situación en la que entran tres en la cama".

"A veces las relaciones llegan al límite de tener que reconocer que tal vez no van más. Y un síntoma de eso es la infidelidad. Pero hay personas, y parejas, que prefieren no enfrentar la ruptura. Sufrimos mucho cuando nos dejan de querer. Y como no lo toleran, terminan siendo capaces de aceptar la infidelidad. Primero, como algo que se negaba o se escondía debajo de la alfombra. Y ahora, con este formato como más superador que llaman poliamor", sostuvo Pérez.

"El poliamor es reaccionario, gatopardista, porque en el fondo vos no te animás a encarar que la relación terminó, no la podés romper, y te bancás algo que, si no lo llamás poliamor serían cuernos. El poliamor es el blanqueo de los cuernos", agregó.

"El poliamor es un formato decoroso de la infidelidad, la consiente, porque lo que hace es reconocer los límites de una pareja y encontrar una salida confortable para no romper sus beneficios y tener una relación paralela sin que eso signifiquen cuernos. Sí, es un eufemismo de los cuernos. Aunque le digamos poliamor, es la persona que yo amo… deseando a otra. No entiendo en qué parte eso es lindo. Prefiero que me dejen", completó.

El comentario de Pérez fue en respuesta a Florencia Peña, quien inició un debate que se provocó la filtración de unos audios románticos de de Ponce de León con otra mujer que no era Peña. Debido a la difusión de los mensajes, la actriz salió aclarar que con su pareja mantienen una relación abierta