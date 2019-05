Pedro Troglio contó su vínculo con la madre de Cristina Kirchner

El técnico Pedro Troglio tuvo una relación cercana a Ofelia Wilhelm, la madre de la expresidenta Cristina Kirchner. Luego de su muerte, reveló los últimos tiempos en el que la acompañó en el hospital y confesó que "la quería mucho".

"Tuve la suerte ahora de acompañarla todo este tiempo que ella estaba enferma. La iba a visitar al Hospital Italiano y siento que le cumplí en todo, porque ella me acompañaba a mí en las concentraciones. Fue una tipa muy agradable para estar", narró, en diálogo con el portal Enganche.

Y recordó una curiosa anécdota: "Me acuerdo que una vez erró dos penales el Chino Vizcarra y entró puteándolo. “¿Dónde está, Vizcarra? ¿Cómo pateás vos los penales?”, decía. Conmigo se portó siempre bien. Por eso acompañé a la familia al cementerio. La quería mucho".

Con respecto a la senadora, el exentrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata contó: "Tuve una vez la posibilidad de hablar. Me pasaron el teléfono y pensé que era Ofelia, pero era Cristina. La escuché y dije: “¡A la mierda!”.

"Yo no sé qué piensan ustedes, pero para mí es un personaje muy fuerte. Me impactó. Es una persona a la que la escucho y a la que le creo todo. Me pasó con poca gente. Con ella y con Diego, que cuando los conocí fue fuerte. Lógicamente que con ella no tiene el día a día que tenía con su hermana que era la que más estaba con Ofelia. Porque yo iba a tomar mate a la casa de Ofelia y estaba la hermana", sostuvo.

También se refirió al libro "Sinceramente" y aseguró: "Lo voy a leer, claramente. Lo voy a comprar, pero está agotado. Después, cuando los personajes públicos manifestamos algo generamos amor y odio. El que te quiere, te quiere. Y el que es contrario, te defenestra. Yo no tengo problema en decirlo: la voté y la volvería a votar. La política es el ambiente de la duda y yo no tengo dudas de que todos han hecho cagadas. Todos. Los de ahora y los de antes. Pero al menos yo vivía bárbaro, vivía cómodo, vivía bien. Y mis amigos que no tienen mucho, de clase media baja, vivían bien. Entonces, eso se nota".