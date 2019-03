La Justicia dejó en off side el libro "La ruta del dinero K", de Daniel Santoro

La Cámara Federal porteña ratificó la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa de La ruta del dinero K, que ya había sido dictada por el juez Sebastián Casanello, y desmintió de esa forma el libro homónimo escrito por el polémico Daniel Santoro.

De acuerdo con la Justicia no existen pruebas suficientes para procesar a la senadora de Unidad Ciudadana. La resolución fue firmada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes afirmaron sobre la causa: “Una investigación incompleta que no permite determinar la responsabilidad” de la ex presidenta en la causa.

En 2014, el periodista de Clarín involucrado en la red de espionaje ilegal de Marcelo D'Alessio, Daniel Santoro, había escrito un libro llamado La ruta del dinero K donde aseguraba la participación de CFK en un entramado de corrupción y fuga de dólares.

Al darse a conocer el fallo de la Justicia, varios usuarios apuntaron contra el polémico operador macrista en las redes sociales y le recordaron su libro, ahora desmentido. En Twitter muchos recordaron a Daniel Santoro, el periodista de Clarín que escribió el libro La Ruta del Dinero K, y abundaron las chicanas y críticas.

En el marco de la denuncia por extorsión y espionaje ilegal, el juez Ramos Padilla le imputó a D'Alessio haber realizado "actividades de inteligencia y espionaje ilegales" contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista sobre la causa del Gas Natural Licuado, dirigentes sindicales y sociales. La "organización delictiva (...) se hallaba realizando en ese entonces un libro de pronta publicación en editorial Planeta". Se trata de El Mecanismo, firmado por el periodista de Clarín Daniel Santoro.

Embed $800 por una minuciosa y detallada investigación a la que la Cámara le dictó la falta de mérito ♂️ pic.twitter.com/1KG30FOMV7 — Gustavo (@garciagustavoj) 20 de marzo de 2019

Embed Estimados @Ediciones_B

He comprado de buena fe el libro del cuestionado espía-operador-periodista, Daniel @Dsantoro59, hoy La Cámara Federal dictó la falta de mérito aduciendo falsedad improcedente. Dado el contenido del libro, exijo tengan a bien devolverme mi dinero. Att, SS pic.twitter.com/bdThPwe53A — Super Secretario (@SuperSecretario) 20 de marzo de 2019

Embed La cámara federal dictó la Falta de Merito para CFK en la denominada "Ruta del Dinero K"

Dice el #changarin que inventó esa #FakeNews porque vio que @dsantoro59 había hasta escrito un libro con una... pic.twitter.com/zWviJsdFVp — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) 20 de marzo de 2019

Embed La Cámara Federal porteña ratificó la falta de mérito para Cristina Kirchner en la denominada causa "La Ruta del Dinero K". pic.twitter.com/a5NM6F0CSz — Roberto Carlés (@robertinocarles) 20 de marzo de 2019

Embed La Cámara Federal confirmó la falta de mérito dictada en favor de CFK en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Pero ¿y la investigación exclusiva de Daniel Santoro? ¿Entonces escribió un libro basado en una mentira? No te puedo creer.. https://t.co/NMh3bhNUKZ — Grupo de Curas OPP (@GrupoCurasOPP) 20 de marzo de 2019