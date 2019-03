Elecciones 2019: Sergio Massa opinó del acercamiento de Cristina Kirchner, tras el robo sufrido en su oficina

Sergio Massa, quien hoy integra el espacio Alternativa Federal, sumó un nuevo gesto de acercamiento a la expresidenta Cristina Kirchner y valoró en una entrevista su mensaje de solidaridad tras el robo que sufrió en la madrugada del pasado domingo 24 de marzo.

"Lo que hizo fue visibilizar la cuestión más global de un problema estructural. Respecto de si es una jugada política o no, cuando aparecen estos temas trato de no buscarle la segunda intención porque me parece que hay temas que nos debieran cruzar a todos en la lógica de decir 'hay una línea que no se puede cruzar'”, aseguró, entrevistado por alumnos de periodismo en Perfil.

Y concluyó que "en ese sentido, desde Vidal hasta Margarita, de Tinelli hasta Cristina, que todos hayan planteado que ese límite no debe cruzarse me parece que es un dato positivo para la Argentina".

La expresidenta se había hecho eco de la noticia del sospechoso robo de computadoras y acceso a información privada que había sufrido Massa en la madrugada del domingo 24 de marzo.

Por su parte, Massa le respondió el mensaje público por Twitter y definió que "trabajar para una Argentina diferente es una responsabilidad de todos".