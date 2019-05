Se ubicó en primera fila en el acto de Cristina Kirchner y sorprendió a todos: era Daniel Vila, dueño del canal América, muy crítico del kirchnerismo y de las políticas de la ex presidenta. El empresario rompió el silencio y relató: "¿Por qué fui? Porque me invitaron y me trataron muy bien".

Es uno de los dueños del Grupo América junto a José Luis Manzano y Claudio Belocopitt y ayer ocupó las principales imágenes de la presentación en la Feria del Libro de "Sinceramente", la publicación de la senadora de Unidad Ciudadana.

"El argentino quiere y necesita renovar la esperanza. Lo de ayer fue sorprendente. Ella estaba muy tranquila y calma. Disfrutaba el momento", dijo Vila sobre Cristina Kirchner, en diálogo con Radio Con Vos.

Además, se refirió a la frase polémica de su esposa y conductora del canal, Pamela David, quien afirmó que si la ex presidenta volvía al poder se iba de Argentina. "Pamela dijo que se iba del país si ganaba Cristina en broma", relató.

Dentro de la sala Jorge Luis Borges y hubo más de mil personas adentro. Vila fue una de las caras más sorprendentes. Y él se encargó de elogiar a la senadora. "La vi muy sincera. Vi una persona que no estaba en campaña. Estaba por encima de cualquier candidatura". Y destacó que "Cristina hizo citas importantes sobre Perón, cuando regresa a Argentina para reconciliar al pueblo argentino".

