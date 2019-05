Daniel Vila contó qué piensa de la reacción de Feinmann cuando lo vio con Cristina

El dueño de América TV, Daniel Vila, contó por qué asistió a la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner, y manifestó qué piensa del momento en que Eduardo Feinmann se quedó mudo al verlo en la Feria del Libro sentado en la primera fila del acto.

“Yo converso habitualmente con los periodistas del canal, es parte de mi trabajo. Se sorprendió al verme ahí, se habrá imaginado que entre tanto kirchnerista no podía ir a sentarme”, afirmó Vila en el programa “Todo no se puede” de FM CIELO.

El empresario además manifestó que escuchó en los medios diferentes especulaciones sobre su presencia en la presentación de Cristina Kirchner y rechazó que haya asistido por una vinculación partidaria.

"Mi explicación es simplísima: fui porque me invitaron, porque me pareció un hecho político importante. No hay ninguna lectura conspirativa ni mucho menos", sostuvo.