Durante su intervención en la sesión preparatoria del Senado, la expresidenta Cristina Kirchner le recordó los sospechosos vínculos del periodista Daniel Santoro en la causa de extorsión del fiscal Carlos Stornelli. Además, remarcó la participación de Estados Unidos en el escándalo político-judicial.

En principio, cuando la senadora de Unidad Ciudadana se refirió a Santoro lo calificó como periodista “de investigación” e hizo el gesto de las comillas para mofarse del periodista.

“Todo hace juego con todo. Cuando el periodista de 'investigación' de Clarín Daniel Santoro publicó que Nilda Garré (exministra de Defensa) y Máximo (Kirchner) tenían cuentas millonarias en dólares en cuentas offshore, el departamento de Justicia de Estados Unidos tardó dos años en decir que fue falso”, señaló Kirchner.

“Fíjense que curioso: este empresario Etchebest, que iba a ser involucrado si no pagaba la coima de U$S 400.000 en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ya tenía redactado en inglés un informe sobre su estado patrimonial, ¿Quién se lo habrá dado? ¿O lo habrá traducido Stornelli en tiempo récord?”, agregó la exPresidenta.

Además, Cristina Kirchner se explayó sobre el rol de la embajada de los Estados Unidos en la causa: “Hasta ahora, la embajada no ha contestado sobre la veracidad chapas identificatorias de la agencia de seguridad de Estados Unidos, incluso reconocido por Marcelo D'Alessio". Y remató: "En mi vida como legisladora nacional he visto y he escuchado algo similar a lo que nos ha tocado ver y escuchar en los chats, en las fotos, en las filmaciones".