Cristina Kirchner se corrigió y negó que Massa le haya regalado un cuadro

La senadora Cristina Fernández de Kirchner se corrigió en Twitter y desmintió un pequeño error en su relato de ayer en redes sociales, donde contó cómo, durante los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa conocida como "cuadernos de Centeno", destrozaron su casa de El Calafate y se llevaron pertenencias no vinculadas a la investigación.

"Acá había un cuadro de Páez Vilaró, me lo había regalado Sergio Massa, no me acuerdo si me lo había regalado cuando era director general de la Anses, jefe de Gabinete o intendente, lo cierto es que a los presidentes y presidentas la gente les regala cosas para su cumpleaños, tiene amigos, gente que los aprecia o gente que no los aprecia tanto", relató Cristina Kirchner en su cuenta de Youtube.

La ex mandataria publicó ayer un video en el que mostró, con una especie de tour, cómo, durante los allanamientos ordenados por Bonadío, rompieron parte de su vivienda y se llevaron pertenencias no vinculadas a la investigación.

Ante esta publicación, algunos medios plantearon un error en los datos aportados por la senadora. "En rigor de verdad, el cuadro fue un obsequio del propio artista Carlos Páez Vilaró a Cristina Kirchner. Se lo entregó en la inauguración de Casa Foa, en el 2008, en el Puerto de Frutos de Tigre", dijo Infobae.

Frente a ello, CFK publicó una "fe de erratas" y contó que "el cuadro de Páez Vilaró me lo regaló el artista en la inauguración de Casa Foa en el Puerto de Frutos de Tigre. Sergio era intendente y anfitrión. De ahí el error. En mi cumpleaños, él me regaló muebles típicos del Tigre que aún conservo. Disculpas por el error".