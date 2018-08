La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró que será "la primera senadora allanada" al referirse al debate que se da en el Senado en torno al pedido del juez Claudio Bonadio para allanar sus propiedades y advirtió: "No me van a hacer arrepentir con los Bonadio y los desafueros. No me arrepiento de nada de lo que hice".

La senadora del Frente para la Victoria puso en duda esta noche que los empresarios que se acogen al régimen del "arrepentido" estén diciendo la verdad y le apuntó al presidente Mauricio Macri. "Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal (Carlos) Stornelli, el juez (Claudio) Bonadio van a amenazar meter presos" a empresarios, sostuvo la ex presidenta durante la sesión del Senado.

Y agregó: "¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad? ¿Que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003?".

"Gobierna Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo", señaló la ex mandataria para relacionar al Presidente con contratistas de la obra pública.

"Tengo vocación de hacer cosas inéditas", lanzó la senadora nacional y advirtió que "estamos ante un grave problema político".

El Senado se encuentra debatiendo el pedido del juez federal Claudio Bonadio para llevar adelante el allanamiento en las viviendas de la ex mandataria. Durante toda la tarde, los legisladores expusieron sus argumentos a favor y en contra del pedido como así también los senadores kirchneristas advirtieron sobre la embestida judicial que sufre la senadora.