La ex presidenta afirmó que debe haber unidad a pesar de las diferencias que se puede llegar a encontrar en el mismo espacio.

La ex presidenta dio un fuerte mensaje sobre unidad a un año de las elecciones presidenciales 2019, que puso en jaque a los sectores peronistas, progresistas y de izquierda. En ese sentido, afirmó que “hay pañuelos verdes y celestes” dentro de su espacio y hay que “aprender a aceptarlo”.

“No puede ser la división entre los que rezan o no rezan, mala división, que no es nacional ni popular además. Es un lujo que no nos podemos permitir, porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas”, remarcó.

En el marco del foro internacional de pensamiento crítico organizado por CLACSO, la ex mandataria propuso: “Debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda”.

“Puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Ustedes saben: podré tener muchos defectos, pero mentirosa, no. Y no pienso empezar ahora”, subrayó Kirchner.