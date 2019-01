Cristian Ritondo no continuará como ministro de Seguridad si Vidal es reelecta

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, no continuará en sus funciones en caso que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, resulte elegida en los próximos comicios, cuya fecha y modalidad todavía se desconoce dada la incertidumbre generada en torno al posible desdoblamiento electoral.

La versión comenzó a tomar fuerza en el inicio de la semana, cuando el diario La Nación publicó en su columna "off the record", que Ritondo había pedido "el retiro".

Según pudo saber El Destape, Ritondo, hombre de máxima confianza de la gobernadora, ya tomó la decisión de no seguir al frente de Seguridad en caso que Cambiemos obtenga la reelección: "Ministro de Seguridad después de diciembre no va a ser, se va", argumentaron.

En este sentido, desde la cartera de Seguridad agregaron que el ministro "no tiene vida desde hace tres años y medio" y adjudicaron la decisión a un "fuerte desgaste personal y también familiar".

"El ministro de Seguridad está todo el día con quilombos", explicaron en diálogo con este medio desde el círculo de Ritondo, aunque advirtieron que esto no representa un "retiro" de la política y mucho menos del entorno de Vidal, como circuló hace algunos días.

"Va a aguantar un año más en la trinchera, pero dio muchas peleas que tienen sus consecuencias. De todas formas no se va de la política, solo no va a continuar en ese puesto", confirmaron allegados al ex vicepresidente de la Legislatura porteña.