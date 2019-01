Crisis en Venezuela: Grabois dejó en ridículo a Tenembaum

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Juan Grabois cruzó fuerte con el periodista oficialista Ernesto Tenembaum sobre las decisiones editoriales a la hora de hablar de las distintas crisis que hay en la región latinoamericana, en especial, de Venezuela.

Si bien el dirigente social evitó dar su posición sobre el mandato de Nicolás Maduro por “no conocer el tema en profundidad”, sí dio lugar a denunciar un “golpe de Estado” promovido por Estados Unidos.

"Lo que opino de Maduro es un tema absolutamente secundario porque poco puedo opinar. No conozco en profundidad el tema. Sí veo que en Venezuela hay una crisis tremenda que lleva muchos años. Y eso se resuelve mediante el diálogo", expresó, entrevistado en Radio Con Vos.

Por su parte, el periodista opinó: "A mí no me parece neutral ni lógico que tengas una opinión tan clara respecto a qué es lo que hace Juan Guaidó y no tengas información respecto de Maduro".

"Que Trump se preocupe por la democracia en Venezuela me suena extraño; que se preocupe por capturar las reservas de Venezuela me suena más probable. Y eso me preocupa porque soy argentino. Tolerarle todo a Maduro no; pero tampoco avalar un golpe militar", afirmó Grabois.

Pero el momento de mayor tensión fue cuando la conversación viró hacia el conflicto político en Honduras y su poca cobertura por parte de los medios.

Cuando Tenembaum quiso argumentar que tuvo la atención de los principales diarios, el dirigente de Frente Patria Grande preguntó "¿quién es el presidente de Honduras?". Por su parte, el periodista guardó silencio.

"No lo sabés. Yo a Venezuela no fui nunca; a Honduras sí. Fijate el baño de sangre que hubo. En Venezuela están promoviendo una guerra civil y eso es mucho peor", concluyó Grabois.