Crisis en el Posadas: denuncian nuevos despidos y militarización en el hospital

Desde que asumió la gestión de Cambiemos, el Hospital Posadas ha sufrido el recorte de su planta de trabajadores que llega a casi un millar. Ahora, el 30 de junio vencieron 107 contratos y a una veintena de trabajadores les llegó el telegrama de despido, a lo cual, advierten de que los despedidos pueden llegar a un centenar esta vez.

Desde los gremios denunciaron que los despidos en esta oportunidad responden a una “persecución gremial” ya que los trabajadores cesanteados llevan a cabo “una activa participación política gremial” en defensa de la salud pública y en reclamo de que se incorporen a los trabajadores despedidos.

“A mí el telegrama me llegó este mediodía. Llevo 19 años trabajando en el hospital, nunca había firmado contrato alguno que me uniera al Posadas y hace un mes me exhortaron a firmarlo y ahora me despidieron”, relató el representante de ATE Roja y Negra y trabajador en el área de alimentación, Gonzalo Trombolini, en comunicación con El Destape.

Y advirtió que “da la casualidad de que los despedidos son los que tienen mayor actividad en lo político gremial”. “Se han ensañado con los que tenemos participación gremial”, sentenció.

El telegrama que llegó a la casa de al menos una veintena de trabajadores les informa que “de acá al 30 de junio vencería el contrato” pero desde “el 1 de junio ya no forman parte del Hospital”.

Asimismo, el delegado denunció que las instalaciones del centro de salud “están militarizadas” y sostuvo que “es una constante en las últimas gestiones de Macri”. “Luego de cada tanda de despidos, hay un redoble de la presencia de policías, cuando ven que se potencia el conflicto, aumentan la presencia de policías y gendarmes”, indicó.