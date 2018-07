Crisis el Hospital Durand: se cayeron dos ascensores y exigen mejoras edilicias

Los trabajadores del Hospital General de Agudos Carlos Durand denunciaron el abandono que sufre el centro de salud por parte del gobierno porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta debido a que no destina los recursos correspondientes para mantener un hospital histórico de la Ciudad. Además, en las últimas semanas se cayeron dos ascensores por la falta de mantenimiento y el Ministerio de Salud no envía los insumos necesarios y no nombra el personal médico faltante.

Frente la falta de respuesta del Ejecutivo de la Ciudad, los médicos realizaron el viernes pasado un abrazo alrededor del hospital y exigieron una reunión con la ministra de Salud, Ana María Bou Pérez, para que dé una respuesta a los reclamos ya que la excusa del área fue que no hay presupuesto.

La situación del Durand se encuentra en picada desde hace más de un año debido a que sufren el atraso de envío de insumos y el Gobierno porteño no invirtió en mejorar la infraestructura del lugar sino que solo maquilló el hospital.

La semana pasada, en menos de 48 hs se cayeron dos ascensores por la falta de mantenimiento y un paciente resultó herido por el accidente. El Hospital que cuenta con 8 quirófanos, una guardia de obstetricia y una general, ahora solo funciona un solo quirófano y las dos guardias. De 27 ascensores que tiene el edificio, solo funcionan cinco y dos se cayeron el sábado pasado.

“La infraestructura del hospital es de muchos años. No se hizo una inversión real sino que el Gobierno porteño solo ha pintado todo el edificio pero tenemos una gran deficiencia interna, paredes que se descaran, quirófanos que están siendo modificados entonces no se pueden usar, lo cual hace que tengamos más de 400 pacientes en lista de espera para operarse. Tenemos falta de insumos para las operaciones, no nos dan pañales para adultos, no nos dan ropa, no tenemos gasas y la situación empeora cada vez más”, denunció la coordinadora del quirófano central y delegada de Sutecba, Graciela Prestifilippo, en diálogo con El Destape.

Indicó que “hace más de un año que faltan los insumos básicos tanto de enfermería como de laboratorio y hemoterapia” y contó que para sobrellevar el día a día le piden “a otros hospitales de la Ciudad”.

“Hace 31 años que trabajo en el Durand y jamás trabajé de esta forma. Hemos tenido problemas pero nunca vi algo así”, arremetió la representante de los trabajadores y subrayó que tuvieron que “cerrar un piso por la falta de enfermeras que no nombra el Ministerio”.

La situación se complejiza debido a que las instrumentistas del hospital comenzaron a jubilarse y no dan abasto. Según detalló Prestifilippo, el centro de salud cuenta con alrededor de 800 trabajadores pero para “funcionar como corresponde” y dar respuesta a la demanda que reciben, debería contar con más de 1000. A esto se suma, que durante todo el año no tuvieron ni reunión con el director general de Hospitales, Sergio Auge, ya que en el último encuentro el funcionario dijo que “se estaba tratando de no gastar”.

“La verdad que si no gastan en salud y educación, no sé en qué gastan. No contamos con el personal necesario, solo pedimos las cosas básicas y podamos volver a comprar nuestros propios insumos como era en otro momento. Ahora la situación se recrudece cada vez más”, alertó la médica.