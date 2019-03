El empresario del polémico video de Macri pidió perdón y reconoció que tiene "re parada la fabrica"

Tras la viralización del video de Mauricio Macri en el que un productor aseguraba que "el problema de la Argentina somos los argentinos", un periodista de C5N visitó la provincia de Santa Fe para escuchar qué opinaba el propio protagonista sobre las repercusiones.

Al ser consultado sobre si tenía su fabrica "un poco parada", el empresario contestó: "¿Un poco? La tengo re parada".

"Uno globaliza un poco la cosa, que dice que todos somos lo mismo. La gente se lo ha tomado a mal, como diciendo yo no tengo la culpa. yo me siento un poco culpable. A lo mejor lo dije por mi y lo tomaron todos", aseguró en la entrevista.

Embed EXCLUSIVO | Habló el protagonista del polémico video que publicó Mauricio Macri.



"Lo noté preocupado a Macri. Como que no le sale las cosas", afirmó Raúl fabricante de Rosario.



Informe: @lautaromaislin pic.twitter.com/G1cx1HBfiL — C5N (@C5N) 11 de marzo de 2019

Y agregó: "Me ha dicho mucha gente que no llega a fin de mes. Y me arrepiento porque a lo mejor toqué a la gente. Siempre se es utilizado pero bueno, las consecuencias ya sucedieron".

