La historia del changarín de Nogoyá que devolvió 500 mil dólares fue falsa. Pese a que recorrió todos los medios, especialmente del Grupo Clarín, ahora se supo, de parte del mismo protagonista, que "estaba todo inventado" y que lo hizo para conseguir un trabajo en blanco ya que se ve duramente afectado por la crisis económica.

"Este teatro lo armé el sábado. Estaba solo, pensando en que estamos cada vez peor, en que no me alcanza para nada con las changas. Pensé que me iba a ayudar a conseguir un trabajo en blanco. Lo hice por necesidad", confesó José Leandro Sánchez.

El trabajador expuso su dramática situación tras confesar la verdad: "Vengo a dar la cara. Todo lo que yo hice lo hice por necesidad. Hace poco vi que un hombre había encontrado dinero y ahí la gente te escucha, te presta atención".

tnchangarin

Tras conocerse la supuesta devolución de esa millonaria cifra, el changarín aseguró que dentro del maletín encontró no sólo plata sino también un arma, por lo que debió intervenir la Justicia entrerriana, que comprobó la falsedad de los hechos.

Embed

Acorralado, Sánchez develó que "todo es mentira" y que mintió "por una necesidad y por tener un recibo de sueldo". En ese sentido, relató: "Acá si no inventas algo la gente no te presta atención. Hace poco un hombre encontró dinero y hubo muchos medios y agradecimiento. Se me dio por inventar algo para que alguien me escuche".

Y resaltó: "Hay mucha gente que te promete cosas, que te van a dar trabajo. Hay gente que si vos no te abusas de ellos, no te dan el trabajo. Es es la realidad acá", sostuvo llorando.