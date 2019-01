SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi advirtió sobre el descontento que existe en una parte de los agroexportadores con el Gobierno nacional y apuntó sobre la crítica situación que atraviesa la zona del noreste por las fuertes tormentas e inundaciones que ponen en riesgo la cosecha. En tanto, instó a que aparezca una “alternativa que termine con la grieta anticristinista o antimacrista”.

En diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio, el productor agropecuario evaluó que “la economía de los productores más chicos es crítica por los tremendos costos que se han dado por el aumento del dólar, del gasoil, de los peajes. Es una vergüenza” y subrayó que “los sobrecostos han hecho que los productores más chicos estén desfinanciados”.

Asimismo, apuntó sobre las inundaciones que azotan al noreste argentino y al campo que pone en riesgo la cosecha, a lo cual, arremetió que “declararon la emergencia agropecuaria y es un chamuyo” y aclaró que “es una zona que se inunda recurrentemente por lo cual lo primero que hay que analizar es que contra el clima no se puede hacer nada”.

"El que pida un dólar más alto es un avaro que no tiene límites”

“Hay inundados, pero también hay inundadores porque cuando nos e limpian los canales, se sojizó y se desmontó generando un desastre ecológico, los montes no existen y no hay forma de que el agua no penetre”, arrojó y arremetió que “cuando las obras hídricas se hacen mal o no se mantienen, se generan estos efectos que produce desordenes en la naturaleza”.

Ante este panorama, Buzzi no descartó que en las próximas elecciones Macri y su gobierno reciba el apoyo de un sector del campo ya que “a pesar de que una parte del noreste está sufriendo, hay una gigantesca región del centro, de la Pampa húmeda que están recibiendo los beneficios de esto”.

Y aclaró que “el precio del dólar a como está ahora, es competitivo y el que pida un dólar más alto, es un avaro que no tiene límites”.

Siguiendo esa línea, el ex titular de la Confederación reveló el ánimo de los chacareros frente a un año electoral: “Acá hay muchos productores que no quieren volver a Guillermo Moreno que fue una situación traumática, por eso, esperan que aparezca una alternativa superadora a Macri".

Expresó su apoyo a una posible candidatura de Roberto Lavagna aunque advirtió: “Hay chacareros chicos que votaron al PRO y que no le cierran los números. El tema electoral es complejo por eso esperan que aparezca una variante intermedia”.