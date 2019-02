Crisis en Coca - Cola | La publicidad en la que militaba el ajuste de Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Esta tarde se conoció que la empresa Coca Cola - Femsa hizo efectivo el Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, lo que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo. Pero el ajuste del que hoy sufre las consecuencias fue militado en varias ocasiones por la famosa marca de gaseosa.

"Llegaste en un momento complicado. Y de todos los países que existen te tocó nacer en Argentina", arrancaba una de las polémicas publicidades, dada a conocer en septiembre del 2018.

Y en medio de un contexto de crisis económica, expresaba: "Tenemos algo que no tiene nadie: siempre le encontramos la vuelta a todo. Cuando no queremos que nadie se quede afuera, cuando sentimos que hay que ir para adelante, cuando no alcanza y nos tenemos que apretar. Y cuando hay que bancar por más difícil que esté la cosa".

Hoy tuvo lugar la primera reunión en la que "los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa" a la Secretaría de Trabajo. El próximo "viernes se realizará un nuevo encuentro para analizar cuáles son las alternativas existentes y el camino a seguir".