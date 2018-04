Un general dejó en claro que la Corte Suprema de aquel país debe disponer la prisión del ex presidente o estará "induciendo" a la violencia.

Crisis en Brasil: un militar amenazó con un golpe de Estado si Lula no va preso

Luego del intento de homicidio contra Lula Da Silva ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, ahora un militar dejó en claro su postura: si el Tribunal Superior Federal (la Corte Suprema brasileña) no habilita la detención del ex presidente y precandidato en estas elecciones, entonces "no quedará otra alternativa que la intervención militar".

Quien lo dijo es es el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, quien afirmó en declaraciones a la prensa que que el TSF sería "inductor" de la violencia en el país vecino si le permite a mantenerse en libertad mientras se desarrolla la campaña presidencial, en la cual Lula es favorito para un tercer mandato.

De acuerdo a las declaraciones citadas en el diario Estadao y reproducidas en Nodal, Schroeder Lessa afirmó que "si ocurriese tantos cambios en la ley, no tengo duda de que solo queda la intervención militar. Las Fuerzas Armadas deben restaurar el orden", afirmó.

Las declaraciones de Schroeder Lessa no son las únicas de sus compañeros de armas. Otro general, Paulo Chagas, afirmó que "nuestro objetivo es evitar que se cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases".

La semana pasada, el TSF concedió un habeas corpus preventivo hasta el próximo 4 de abril, fecha en la que deberá tratar otros pedidos de la defensa del ex presidente. Según la jurisprudencia brasileña, una persona puede ir a prisión si ya fue condenado en dos instancias a pesar de que el proceso judicial no está concluido. Ese punto es lo que la defensa del líder del PT está apuntando revertir para que Lula pueda seguir libre y hacer campaña de cara a las elecciones de octubre.

Según todos los sondeos, Lula es el favorito para imponerse en las elecciones de octubre, en el marco de un alto desprestigio de las fuerzas políticas brasileñas y sin que el establishment haya podido encontrar un candidato seductor ante la opinión pública. El actual presidente Michel Temer tiene solo un 2% de imagen positiva.