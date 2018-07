Cris Morena salió a militar la candidatura de Vidal para 2019

Durante una entrevista a la CNN en Español, la actriz y productora Cris Morena militó la candidatura de María Eugenia Vidal para las elecciones presidenciales del próximo año.

"Me parece una mujer mágica, angelada, absolutamente incorruptible y fortísima, y me encantaría estar al lado de ella en todo", aseguró una entrevista con Jonatan Viale.

"Ojalá tengamos el valor de que los hombres que hoy están digan (que) es ella, y no la dejen para después, ahora, y la apoyen a morir, todos la apoyemos a morir, vamos a ser mucho mejor país que hasta ahora", destacó al hablar de la situación del país.

Ojalá sea nuestra presidenta", insistió.

"Todo tiene solución, sólo hay que querer. Siempre discutimos lo mismo y en algún momento se tienen que cambiar. No va a venir de afuera, no va a venir de un líder. Una persona sola, por más que sea María Eugenia Vidal, no va a poder cambiar el mundo".