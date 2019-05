El caso de San Miguel del Monte donde cuatro jóvenes murieron después de ser perseguidos a tiros por la Policía, conmocionó a toda la sociedad.

Blanca, madre de Aníbal Suárez, una de las víctimas relató que fue hasta ese pueblo a buscar el cuerpo de su hijo y no se lo puede llevar.

“Estoy destrozada, tengo poca información. Yo soy de Misiones y no me puedo llevar los restos de mis hijos", dijo y agregó: “Sabemos que no fue un accidente normal, hay disparos en los autos, me enteré que también tiene balazos”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias”, por El Destape Radio, la mujer declaró que ayer se pudo comunicar con la intendenta Sandra Mayol.

Asimismo, Blanca (oriunda de Misiones) relató que tuvo “mucho apoyo” del gobierno de esa provincia y del intendente de su pueblo, Concepción. “Quiero que se haga Justicia y que me devuelvan el cuerpo de mi hijo”, sentenció.