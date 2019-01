Crimen de Agustina Imvinkelried | El femicida pidió una pala a un vecino y se despidió: "A lo mejor, no nos vemos más"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Con el correr de las horas, las evidencias se ciñen cada vez más sobre el único sospechoso por el femicidio de Agustina Imvinkelried. De acuerdo al relato de un amigo y vecino, Pablo Trionfini --quien se suicidó mientras la Policía rodeaba su casa para allanarla-- pidió prestada una pala en la tarde del domingo y, al devolverla, soltó una reveladora frase: “Ya que estamos, nos despedimos porque no nos vamos a ver más”.

En diálogo con la FM Aire de Santa Fe, Miguel Ángel, vecino del presunto femicida, afirmó que Trionfini vivía en Esperanza desde hacía unos dos años, que como persona era “muy buena, muy amable” y que “el domingo a la mañana”, posiblemente al poco tiempo de haber matado a Agustina, se sentaron juntos en la cuadra donde vivían ambos.

“Él vino a la tarde, como a las 5 y media vino a buscar una pala. Me dijo si no tenía una pala para prestarle, que iba a sacar unas lombrices. Era pescador. Se la presté, y salió en bicicleta. A los 30, 40 minutos apareció. Me dijo ‘tu pala se rompió, estaba muy dura la tierra’”, contó Miguel Ángel.

Antes de irse, según el relato del vecino, Trionfini le agradeció y le dijo: “A lo mejor no nos vamos a ver más”. “Siempre hablábamos así, jodíamos, yo lo tomé como una joda, como siempre que charlábamos. Ni me imaginé que iba a ser esto”, sostuvo el amigo del sospechoso de femicidio.

Embed

Miguel Ángel, además, contó que prefirió no acudir a la Policía para contar que le había prestado la pala al acusado, por lo que un amigo suyo, insistiendo que podría ser de ayuda para la familia, dio aviso sobre esto a las autoridades. La Policía, entonces, fue a buscar la pala, a lo que Miguel Ángel accedió. Gracias a eso, los perros “pudieron obtener el rastro” que los llevó a encontrar el cuerpo de Agustina, afirmó el hombre.

El relato fue constatado por la propia fiscal que lleva el caso, María Laura Urquiza. En una conferencia de prensa, sostuvo que las evidencias obtenidas hasta ahora son "testimonios de personas que los vieron y que dicen que él se dirigió ayer por la tarde a lo de un vecino para pedirle prestada una pala y que después ubicaron su auto en horas de la mañana en el lugar donde fue hallado el cuerpo".

Embed

Además, también se tomaron como pruebas los registros fílmicos del boliche y unas zapatillas con barro pertenecientes a Trionfini junto a unos guantes secuestrados en el domicilio del sospechoso.

La fiscal también sostuvo que Trionfini “no tenía antecedentes penales, pero sí tenía dos causas en trámite que había hecho una ex pareja de él por amenazas simples y por desobediencia a un mandato judicial”. Sobre el vínculo que tenía Trionfini con esta pareja, Miguel Ángel sostuvo: “La señora vivía en la casa, y tenían una hija. Tenían una relación normal, a veces tenían peleas, como toda pareja, pero otra cosa no sé”.