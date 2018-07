Cortocircuito en la UCR por el desplazamiento del intendente de Cambiemos acusado de narco

La decisión del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, de suspender al intendente de Paraná, Sergio Varisco, por la causa judicial por narcotráfico en la que está procesado generó cortocircuitos en el Comité partidario entrerriano, ya que algunos miembros cuestionaron esta medida a través de una resolución, pero el presidente distrital negó que se haya aclarado que se sometía el tema a votación.

Luego de que la Justicia procesara al jefe comunal por considerar que brindó protección a una red de narcotraficantes liderada por Daniel "Tavi" Celis, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) había determinado a fines de junio suspender su afiliación hasta que se esclarezca su situación.

Ante ello, un sector del Comité radical entrerriano propuso durante una reunión partidaria cuestionar la medida y notificar al Comité Nacional de la UCR a efecto de que se abstenga de suspender y/o sancionar a afiliado alguno de la UCR Distrito Entre Ríos".

La medida, impulsada por el vocal Ricardo Labarba, fue plasmada en una resolución en la que los litoraleños pidieron respetar "el debido proceso de la legislación en la materia sumado al principio constitucional de defensa en juicio".

Asimismo, recordaron que "conforme lo establece la Carta Orgánica, corresponde la jurisdicción y competencia a las instituciones federales del Partido, en el caso concreto el derecho a sancionar le compete a la UCR Distrito Entre Ríos".

Sin embargo, el presidente del comité radical entrerriano, Pedro Galimberti, aseguró que durante el encuentro "no se habló de resolución" durante el encuentro, del que también participó el propio Varisco para exponer su situación.

"No había quórum al votar. No participé de esa redacción. Por tanto no firmare", manifestó en declaraciones al portal Página Política.

Ante ello, el vocal Alejandro Carbó aseguró que "quedó claro que había quórum en el momento de votar" y explicó que "se cuestiona el procedimiento, el debido proceso".

"Los porteños, para quedar bien más arriba, pretenden decidir por los entrerrianos. No se ha seguido el proceso que además corresponde a Entre Ríos. Yo pregunté: ´¿Estamos intervenidos? Aclarenmé porque si no estamos intervenidos el resorte de decidir esto es nuestro´", concluyó.