SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el marco de la fuerte ola de calor, con una temperatura que alcanzó los 44º de sensación térmica, la Capital Federal y el Gran Buenos Aires sufrieron cortes en el servicio de luz. Por eso mismo una usuaria se expresó en Twitter con furia, generando un curioso cruce con un periodista de TN.

Es que Myrian Stuart, una usuaria de Twitter que se quedó sin luz ayer, escribió en la red social "Ladrones ! Chorros ! Hijos de mil puta ! Hace más de 20 hs sin Luz ! No son capaces de informar ni que un operador se digne a responder !!!! Ojalá se pudran ! No les importa la gente a ustedes !" (sic) y etiquetó no sólo a Edesur sino también a Todo Noticias y al propio Massaccesi para difundir la información.

Embed @OficialEdesur Ladrones ! Chorros ! Hijos de mil puta ! Hace más de 20 hs sin Luz ! No son capaces de informar ni que un operador se digne a responder !!!! Ojalá se pudran ! No les importa la gente a ustedes ! @todonoticias @DNDConsumidor @ernestoarriaga @mariomassaccesi — Myrian Stuart (@MyrianStuart) 29 de enero de 2019

Pero Mario Massaccesi, periodista de TN, no entendió que los etiquetó para difundirlo y se lo tomó personal. "Lo informamos asi que podes guardar tus hermosos insultos donde quieras. Besos", le respondió.