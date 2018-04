La legisladora ponderó el procedimiento que recayó sobre el ex Presidente de Brasil.

La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Cornelia Schmidt-Liermann, calificó la detención del ex presidente Lula Da Silva como "un escenario ideal".

"Necesitamos una región fuerte, y nuestro presidente va a ser el representante estable y reconocido de la región para hablar con Europa y Estados Unidos. Será el referente más confiable de América del Sur", estableció.

La legisladora confesó que siguen los acontecimientos "con mucha preocupación y ocupación" y agregó que están trabajando "para que la relación Argentina y Brasil pueda fortalecerse".

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por haber sido considerado beneficiario de un departamento ofrecido por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos.

"La mayor preocupación fue que no hubiera un estallido por la popularidad de Lula. Me gustó esta salida prudente, de no tirar más aceite a un posible incendio, de buscar una salida coherente que calmó una situación que podría haber sido diferente", concluyó.