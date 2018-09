Contundente respuesta de los diputados del FpV: "Macri hace ajuste sobre el ajuste"

El bloque de diputados del Frente Para la Victoria-PJ criticó duramente las medidas anunciadas por Mauricio Macri y Nicolás Dujovne. En un comunicado, aseguraron que el Presidente "hace ajuste sobre el ajuste" y describieron que las medidas adoptadas forman parte de una "economía de la agresión".

Después del anuncio de déficit cero como meta para 2019, mayores tarifazos, freno de la obra pública y reducción de Ministerios, los diputados del FPV aseguraron que los objetivos económicos del Gobierno "no son sustentables, no son democráticas y no son moralmente defendibles" porque generarán mayor desempleo y licuarán el salario de los argentinos.

Además, describieron las medidas como parte de una "economía de la agresión" hacia las mujeres, "porque cuando se agrava el deterioro social son las primeras que lo padecen" y las economías regionales "porque se abandona a las provincias desde el centro".

Los legisladores comandados por Agustín Rossi aseguraron que Mauricio Macri defraudó "la confianza de los ciudadanos y ciudadanas que esperan y no ven en el Presidente una sensibilidad que lo empuje a buscar y hallar soluciones concretas a una crisis real atribuible a sus propias decisiones".

En ese sentido, afirmaron que "la crisis económica lleva al gobierno a una crisis política y el liderazgo del Presidente no aparece".

Embed