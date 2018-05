Connie Ansaldi tomó distancia de Juan Cruz Sanz y le envió una fuerte indirecta

Luego de que se conociera la renuncia de Juan Cruz Sanz A Cortá por Lozano por la difusión de sus videos íntimos, su EX compañera de ciclo, Connie Ansaldi, salió a opinar sobre la situación del periodista y deslizó una crítica por su situación.

En un móvil del programa Implacables, la panelista aclaró: “No hablé con él, no lo quise molestar. Me parece que es un poco complejo. Sé que se tomó una semana primero y después creo que habló con la productora y pidió dos meses más de licencia. No sé si licencia psiquiátrica o licencia médica, pero no sé mucho más”.

No obstante, Connie no se quedó callada y envió una crítica a su ex compañero: “Tenemos un trabajo donde hay que tener cierta cordura entre lo que uno hace, dice y piensa hay que tener”.

Y advirtió que “esto además tiene una causa judicial que también hay que afrontar” en referencia a la denuncia que realizó la trabajadora sexual Natacha Jaitt de que Sanz está involucrado en la red de abusos de menores de Independiente.