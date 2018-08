Connie Ansaldi aclaró el escándalo por los reemplazos en "Cortá por lo sano"

Connie Ansaldi, panelista de Cortá por lo Sano, intentó aclarar los polémicos mensajes lanzados en su cuenta de Twitter por no ser convocada para reemplazar a Verónica Lozano como la conductora del ciclo.

"Necesitaba hacer este vivo porque me parece que es la mejor manera de comunicarnos,hablarles a ustedes sin nadie en el medio", comenzó la periodista en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

Y sostuvo: "Ni Nikki (por Nicole Neumann) ni Zaira (Nara) ni Paula (Chavez) ni el Chino (Leunis) ni Lizy (Tagliani) tienen nada que ver en lo que a mí me pasa ni en lo que sucede o las cosas que yo escribí".

"Tampoco tienen que ver mis compañeros productores que son mis pares y no tienen el poder de decisión de muchas cosas. No hay una interna ni un problema entre nosotros, más allá de que en la cotidiana hay cosas que me gustan mucho o me gustan menos", indicó.

Por último, describió a Verónica Lozano como una "buena compañera, generosa y gran profesional" y luego pasó a hablar de sus problemas internos: "Lo que a mí me pasa tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver con nadie más y si alguien se ha sentido herido en sus susceptibilidades le pido disculpas pero tiene que ver con el rol que yo me doy cuenta que ocupo y que creo que podría ocupar", agregó.